SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Domenec Torrent'ten umudu kesen Galatasaray taraftarlarının takımın başında görmek istediği isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Okan Buruk geliyor. Ancak Başkan Burak Elmas 'ın özellikle Okan Buruk'a sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter'e transfer olduğu dönemde futbol şube sorumlusu olan Elmas'ın iki futbolcuya bedavaya kulüpten ayrılmamaları için telkinlerde bulunduğu ama sözünü dinlettiremediği belirtildi.