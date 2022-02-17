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SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Spor haberi... Galatasaray'da Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı Torrent'e kötü gidişe çare olmazken, Galatasaray'ın eski futboluclarından Okan Buruk da gündeme gelen isimlerden biri olmuştu. Ancak Başkan Burak Elmas'ın bu isme sıcak bakmadığı öğrenildi. İşte nedeni... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Domenec Torrent'ten umudu kesen Galatasaray taraftarlarının takımın başında görmek istediği isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Okan Buruk geliyor. Ancak Başkan Burak Elmas'ın özellikle Okan Buruk'a sıcak bakmadığı belirtiliyor.

SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter'e transfer olduğu dönemde futbol şube sorumlusu olan Elmas'ın iki futbolcuya bedavaya kulüpten ayrılmamaları için telkinlerde bulunduğu ama sözünü dinlettiremediği belirtildi.

SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Burak Elmas'ın "Bu şekilde giderseniz bir daha Galatasaray'ın kapısından geçemezsiniz" dediği iddia edildi.

SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

BEDELSİZ GİTTİ
Futbolculuğu döneminde, Galatasaray'da önemli başarılara imza atan Okan Buruk, Emre Belözoğlu ile birlikte Temmuz 2001'de bedelsiz olarak İnter'in yolunu tutmuştu. Bu durum sarı-kırmızılı camiada uzun süre tartışılmıştı.

SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

TEPKİLER AZALDI
Buruk'un 2004'te Galatasaray'a dönmesi gündeme gelmiş ancak tepkiler nedeniyle Buruk, Beşiktaş'a gitmişti.

SPOR HABERİ - Okan Buruk'a Burak Elmas engeli! "Galatasaray'ın kapısından geçemezsin"

Bu kez taraftarlar, Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Buruk'a sıcak bakıyor ama Elmas'ın ne yapacağı bilinmiyor.

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