Haberler Galatasaray Gaziantep Basketbol Galatasaray Nef 62-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep Basketbol Galatasaray Nef 62-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 20:11
Gaziantep Basketbol Galatasaray Nef 62-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 77-62'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar yarı finale uzanan taraf oldu.

Dee Bost, Rıdvan Öncel, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve Ege Arar beşiyle başladığımız mücadelede dört basketbolcumuz çift haneli sayılara ulaştı.

Dee Bost 20 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle Galatasaray'ın öne çıkan oyuncusu oldu. Kerry Blackshear 13 sayı, 6 ribaunt; DeVaughn Akoon-Purcell 12 sayı, Rıdvan Öncel ise 11 sayılık katkı verdi. Yeni transfer Maurice Ndour ilk kez sarı-kırmızı formayla parkeye çıktı ve 25 dakika sahada kalarak 2 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ve 1 asist ile maçı tamamladı.

Galatasaray yarı finalde Tofaş - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Önce paylaştı sonra sildi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli arasında neler oluyor?
Hakan Çalhanoğlu'ndan İngilizlere gözdağı! "Tüm silahları kullancağız"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor