Gaziantep Basketbol Galatasaray Nef 62-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 77-62'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar yarı finale uzanan taraf oldu.

Dee Bost, Rıdvan Öncel, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve Ege Arar beşiyle başladığımız mücadelede dört basketbolcumuz çift haneli sayılara ulaştı.

Dee Bost 20 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle Galatasaray'ın öne çıkan oyuncusu oldu. Kerry Blackshear 13 sayı, 6 ribaunt; DeVaughn Akoon-Purcell 12 sayı, Rıdvan Öncel ise 11 sayılık katkı verdi. Yeni transfer Maurice Ndour ilk kez sarı-kırmızı formayla parkeye çıktı ve 25 dakika sahada kalarak 2 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ve 1 asist ile maçı tamamladı.

Galatasaray yarı finalde Tofaş - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.