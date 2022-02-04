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Potaya dev takviye

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Potaya dev takviye

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı. 29 yaşındaki oyuncu, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.

2.06 METRE BOYUNDA
Son olarak Litvanya'nın Rytas Vilnius takımında forma giyen 2.06 metre boyundaki Ndour, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor. 2019 yılında Çin'de gerçekleşen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Senegal Milli Takımı forması ile 5 maçta 10.2 sayı, 4.2 ribaund istatistikleri yakaladı.

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