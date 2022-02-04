Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray formasını yeniden giyen Bafetimbi Gomis transferi gündemdeki yerini koruyor. Sarıkırmızılı ekipte gol kralı olmasının ardından ücretine zam yapılmasını isteyen ve bu talebi karşılanmayınca Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldızın, Elmas yönetimine taleplerini kabul ettirdiği ortaya çıktı. Elmas'ın Galatasaray formasını yeniden giymeyi çok istediğini söylediği Gomis, 36 yaşında, içinde bol bonuslar barındıran bir imza attığı öğrenildi.

JÜBİLEYİ CİMBOM'DA YAPACAK

Türk spor basınının 1 numarası Fotomaç, önemli bir habercilik başarısına imza atarak Bafetimbi Gomis'in sözleşme detaylarına ulaştı. Buna göre tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de kalan 4 ay için 800 bin euro, önümüzdeki sezon için de 1.7 milyon euro garanti ücret alacak. Toplamda 2.5 milyon euro kazanacak. 1.5 sezonluk anlaşmaya imza atan Gomis'in 10 gol atarsa +1 yıllık opsiyonun devreye gireceği iddia edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.