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Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Maliyeti nedeniyle Gedson Fernandes'ten vazgeçen ve yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'ın 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e ise oldukça cömert davrandığı ortaya çıktı. Fransız golcünün sözleşme detaylarına FOTOMAÇ ulaşırken, Gomis'in sarı-kırmızılı takımdan kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray formasını yeniden giyen Bafetimbi Gomis transferi gündemdeki yerini koruyor. Sarıkırmızılı ekipte gol kralı olmasının ardından ücretine zam yapılmasını isteyen ve bu talebi karşılanmayınca Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldızın, Elmas yönetimine taleplerini kabul ettirdiği ortaya çıktı. Elmas'ın Galatasaray formasını yeniden giymeyi çok istediğini söylediği Gomis, 36 yaşında, içinde bol bonuslar barındıran bir imza attığı öğrenildi.

Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

JÜBİLEYİ CİMBOM'DA YAPACAK
Türk spor basınının 1 numarası Fotomaç, önemli bir habercilik başarısına imza atarak Bafetimbi Gomis'in sözleşme detaylarına ulaştı. Buna göre tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de kalan 4 ay için 800 bin euro, önümüzdeki sezon için de 1.7 milyon euro garanti ücret alacak. Toplamda 2.5 milyon euro kazanacak. 1.5 sezonluk anlaşmaya imza atan Gomis'in 10 gol atarsa +1 yıllık opsiyonun devreye gireceği iddia edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

AĞUSTOS'TA 37 YAŞINA BASACAK
Taraftarların alınmasını çok istediği Gedson 'maliyeti' gerekçe gösterilerek Beşiktaş'a kaptırılırken, Gomis'in kazancı net ücretiyle sınırlı kalmayacak. Gol ve asist için de prim alacak. Sarıkırmızılı futbolcu, 15 gol atarsa 100 bin euro'yu cebine koyacak. 5 asist yaparsa 30 bin euro daha bonus kazanacak. Ağustos ayında 37 yaşına basacak olan Gomis'in alacağı yüksek ücrete karşın Galatasaray'da nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu.

Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

GELECEK SEZON DAHA DA GÜZEL
Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Bafetimbi Gomis'in kontratı gelecek sezon daha da el yakacak. 2022-23 sezonunda 1.7 milyon euro net maaş kazanacak olan yıldız oyuncu forma giydiği 10, 20 ve 30. maçlara özel prim alacak. Gol ve asist primleri de aynen geçerli olacak. Galatasaray, gelecek sezon şampiyon olması halinde 250 bin euro daha cebine koyacak.

Bafetimbi Gomis'e Galatasaray piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

HAZIR DEĞİL
Suudi Arabistan Ligi'nde çok da zorlanmayan Gomis'in mücadelesiyle öne çıkan Süper Lig'de nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyor. Çarşamba akşamı takıma katılan Gomis, idmanlara çıkmaya başladı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı tespit edilen oyuncuya özel çalışma programı uygulanıyor.

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