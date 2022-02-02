Polat: Seçim tsunami etkisi yapar

Galatasaray eski Başkanlarından Adnan Polat, kulübün seçim ortamına girmemesi gerektiğini söyledi. Polat, "Denizin tam ortasında, fırtınalı bir havada yelkenlinin içinde olduğunuzu düşünün, karaya ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz tsunami geliyor. Seçim, Galatasaray'a şu anda öyle bir etki yapar" dedi. Polat, "Kötümser olmamak gerekiyor, Galatasaray'a hizmet kişilerin yönetime yardımcı olması lazım" dedi.

GELECEĞE BAKMALIYIZ

İstanbul Piyalepaşa'da Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Polat, 'Başkan olsanız Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz?' sorusuna ise, "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım" cevabını verdi.