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Aaron Ramsey Fenerbahçe ve Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Fenerbahçe ve Galatasaray için Aarson Ramsey ismi gündeme gelmişti. Glasgow Rangers'a imza atan yıldız futbolcu, diğer takımları reddetmesinin sebebini de açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 11:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Aaron Ramsey Fenerbahçe ve Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

Juevntus'un Galli yıldızı Aaron Ramsey, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına kiralandı. Dünya yıldızı orta saha için birçok kulübün peşinde olduğu açıklanırken, İngiliz The Sun bu takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.

Ezeli rakiplerin yanı sıra Ramsey ile ilgilenen diğer takımların, Newcastle United, Burnley, Wolves, Aston Villa ve Borussia Dortmund olduğu duyuruldu.

Aaron Ramsey Glasgow Rangers'ı tercih etmesi ve diğer takımları reddetmesini, "Büyük bir hayran kitlesinin önünde Avrupa futbolu oynama şansı" sözleriyle açıkladı.

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