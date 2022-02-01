Aaron Ramsey Fenerbahçe ve Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

Juevntus'un Galli yıldızı Aaron Ramsey, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına kiralandı. Dünya yıldızı orta saha için birçok kulübün peşinde olduğu açıklanırken, İngiliz The Sun bu takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.

Ezeli rakiplerin yanı sıra Ramsey ile ilgilenen diğer takımların, Newcastle United, Burnley, Wolves, Aston Villa ve Borussia Dortmund olduğu duyuruldu.

Aaron Ramsey Glasgow Rangers'ı tercih etmesi ve diğer takımları reddetmesini, "Büyük bir hayran kitlesinin önünde Avrupa futbolu oynama şansı" sözleriyle açıkladı.