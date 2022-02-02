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Ghislain Konan’ın menajeri işi bozdu

Sarı-lacivertlilerin transferi için Reims ile anlaştığı Ghislain Konan'ı bitiremedi. 26 yaşındaki Fildişili sol bekin menajerinin yüksek komisyon istemesi sonucu transferin yattığı Fransız basını tarafından yazıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Ghislain Konan’ın menajeri işi bozdu
Sarı-lacivertlilerin transferi için Reims ile anlaştığı Ghislain Konan'ı bitiremedi. 26 yaşındaki Fildişili sol bekin menajerinin yüksek komisyon istemesi sonucu transferin yattığı Fransız basını tarafından yazıldı. Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek Konan'ın bu olay yüzünden sezon sonunda kulübüyle de menajeriyle de yollarını ayıracağı ve özgürce karar vermek istediği haber edildi
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