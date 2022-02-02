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Uğur Çiftçi’nin gözü Fener’de

Fenerbahçe'nin sol bek arayışları içerisinde ismi gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi haber bekliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilere can atarak geleceğini çevresine söylediği öğrenildi. Yiğidolar'da 1 yıl daha kontratı olan Uğur bu sezon 28 maçta 5 asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Uğur Çiftçi’nin gözü Fener’de
Fenerbahçe'nin sol bek arayışları içerisinde ismi gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi haber bekliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilere can atarak geleceğini çevresine söylediği öğrenildi. Yiğidolar'da 1 yıl daha kontratı olan Uğur bu sezon 28 maçta 5 asist yaptı.
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