Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

Bu sezon da şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet ederken transferde de sessiz kaldı. Sol ve sağ bek bölgelerinin yanı sıra forvete de takviye arayışını sürdüren Kanarya, henüz transferde somut adım atamadı.