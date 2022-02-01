Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

Bu sezon da şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet ederken transferde de sessiz kaldı. Sol ve sağ bek bölgelerinin yanı sıra forvete de takviye arayışını sürdüren Kanarya, henüz transferde somut adım atamadı.
Fransız basını; Marsilya'nın genç yıldızı Bamba Dieng için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı lacivertliler bu transferde Crystal Palace, West Ham, Burnley ve Newcastle United'a rakip oldu.
10 MİLYON €
Marsilya'nın Dieng'in satışına onay verdiğinin de yazıldığı haberde, bonservis beklentisi de duyuruldu. Buna göre Fransız temsilcisi 21 yaşındaki golcü için 10 milyon Euro istiyor.