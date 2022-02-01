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Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de henüz takviye yapamadı. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler için Fransız basını Bamba Dieng ismini yazdı. İşte transferin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 07:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 07:38
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

Bu sezon da şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet ederken transferde de sessiz kaldı. Sol ve sağ bek bölgelerinin yanı sıra forvete de takviye arayışını sürdüren Kanarya, henüz transferde somut adım atamadı.

Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

Fransız basını; Marsilya'nın genç yıldızı Bamba Dieng için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı lacivertliler bu transferde Crystal Palace, West Ham, Burnley ve Newcastle United'a rakip oldu.

Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı! Bonservis bedeli...

10 MİLYON €

Marsilya'nın Dieng'in satışına onay verdiğinin de yazıldığı haberde, bonservis beklentisi de duyuruldu. Buna göre Fransız temsilcisi 21 yaşındaki golcü için 10 milyon Euro istiyor.

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