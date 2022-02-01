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Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan ve üst üste takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda istediği süreleri bulamayan ve ayrılık isteğini yönetime bildiren Oğulcan Çağlayan'a sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibinin, transferde resmi girişimlere başladığı iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 09:22
Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan için sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

AYRILMAK İSTİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul ekibi, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime istekte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.

Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Eyüpspor'u sosyal medya hesabından da takip eden Oğulcan, yarım sezonluğuna Süper Lig için şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul ekibine transfer olabilir.

Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oğulcan'ı isteyen kulüplerden biri de Giresunspor. Teknik direktör Hakan Keleş, oyunucuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

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