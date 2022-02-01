Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan için sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan için sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.
AYRILMAK İSTİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul ekibi, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime istekte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.
Eyüpspor'u sosyal medya hesabından da takip eden Oğulcan, yarım sezonluğuna Süper Lig için şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul ekibine transfer olabilir.
Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oğulcan'ı isteyen kulüplerden biri de Giresunspor. Teknik direktör Hakan Keleş, oyunucuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.