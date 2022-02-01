Transferde Oğulcan Çağlayan sürprizi! Yeni takımı...

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan için sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

AYRILMAK İSTİYOR!

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul ekibi, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime istekte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.