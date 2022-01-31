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GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! G.Saray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor... Gedson Fernandes transferinde bir türlü sonuca ulaşamayan sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:44
GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! G.Saray... (GS spor haberi)

Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes transferinde kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma zorunluluğu maddesini kaldırdı. Ajansspor'un haberibe göre; Yabancı kontenjanında kadroda yer açıldığı an Gedson Fernandes sarı-kırmızılı formayı giyecek .

GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! G.Saray... (GS spor haberi)

Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena transferlerini bitiren Galatasaray'da gözler eski oyuncusu Gedson Fernandes'e çevrildi. Benfica ile kiralık olarak anlaşan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Cimbom, Benfica ile yaptığı son görüşmede zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırdı.

GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! G.Saray... (GS spor haberi)

Galatasaray ile 18 karşılaşmada forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol ve 3 asist katkısı sağladı.

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