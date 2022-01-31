GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! G.Saray... (GS spor haberi)

Galatasaray , Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes transferinde kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma zorunluluğu maddesini kaldırdı. Ajansspor'un haberibe göre; Yabancı kontenjanında kadroda yer açıldığı an Gedson Fernandes sarı-kırmızılı formayı giyecek .

Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena transferlerini bitiren Galatasaray'da gözler eski oyuncusu Gedson Fernandes'e çevrildi. Benfica ile kiralık olarak anlaşan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Cimbom, Benfica ile yaptığı son görüşmede zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırdı.