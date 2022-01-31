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Bürki neden vazgeçti?

Herkes Roman Bürki'nin Galatasaray'ın kalesindeki yerini almasını bekliyordu ancak son anda rota Inaki Pena'ya döndü. Bu gelismenin ardından 'Roman Bürki'nin neden karar degistirdigi' merak konusu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Bürki neden vazgeçti?
Herkes Roman Bürki'nin Galatasaray'ın kalesindeki yerini almasını bekliyordu ancak son anda rota Inaki Pena'ya döndü. Bu gelismenin ardından 'Roman Bürki'nin neden karar degistirdigi' merak konusu oldu. Alman basını, birinci kaleci olmak isteyen Isviçreli kalecinin, Fernando Muslera'nın tahmin edilenden daha kısa sürede dönme ve formasını kaybetme olasılıgı nedeniyle teklifi geri çevirdigini yazdı.
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