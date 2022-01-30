Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Yeşilyurt: 0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Planinsec, Caratasu (Bihter Dumanoğlu, Vasilantonaki, Gamze Kılıç, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Zeynep Demirel)
Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Kelsey, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa (Duru Aksu, Ceren Yılmaz, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Tuana Köse)
Setler: 25-17, 25-12, 25-21
Süre: 72 dakika (24,21,27)