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Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak: Burak Elmas bir şeyler yapmak istiyor ama...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da eski yönetimlerin bir numaralı adamı Abdurrahim Albayrak, flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların performansını değerlendiren Albayrak, başkan Burak Elmas ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak: Burak Elmas bir şeyler yapmak istiyor ama...

Galatasaray 2. Başkanı olarak 3 sezon görev yapan Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu. Sabah'ın haberine göre, Aralık ayında hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'le birlikte sarı-kırmızılı kulübü yöneten Albayrak, pazartesi gecesi Twitter'daki sohbet odasına katılıp önemli tespitlerde bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamaları...

Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak: Burak Elmas bir şeyler yapmak istiyor ama...

"Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok.

Geçen sene çok eleştirildim ama Mustafa Cengiz'i yalnız bırakamazdım. Hiç unutmam, Mustafa Başkan ameliyattan sonra narkoz etkisindeyken 'Galatasaray'da bir sorun var mı?' diye sormuştu.

Bu kadar emek verdiğim yerden beni ihraç etmek için Disiplin Kurulu'na verdiler. Benim Galatasaray'a hâlâ borcum var. Ben Galatasaray'a aşığım."

Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak: Burak Elmas bir şeyler yapmak istiyor ama...

"Galatasaray 2. Başkanı olarak geçen sene para bulmak için herkesi arıyordum. 150 bin dolar olan locayı sıcak para olsun diye 5 yıllığına kiraladım. Zengin Galatasaraylılar, kulüpten uzaklaşıyor.

Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik.

Yönetımde olmasam da yönetime destek olmalıyız. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaray'a el uzatmalı. Başka Galatasaray yok! Kasımpaşa karşılaşmasında da son sesimizle yine takımımızı destekleyeceğiz."

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