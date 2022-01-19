Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak: Burak Elmas bir şeyler yapmak istiyor ama...

Galatasaray 2. Başkanı olarak 3 sezon görev yapan Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu. Sabah'ın haberine göre, Aralık ayında hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz 'le birlikte sarı-kırmızılı kulübü yöneten Albayrak, pazartesi gecesi Twitter'daki sohbet odasına katılıp önemli tespitlerde bulundu.

"Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok.

Geçen sene çok eleştirildim ama Mustafa Cengiz'i yalnız bırakamazdım. Hiç unutmam, Mustafa Başkan ameliyattan sonra narkoz etkisindeyken 'Galatasaray'da bir sorun var mı?' diye sormuştu.

Bu kadar emek verdiğim yerden beni ihraç etmek için Disiplin Kurulu'na verdiler. Benim Galatasaray'a hâlâ borcum var. Ben Galatasaray'a aşığım."