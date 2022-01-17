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GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında FCSB kulübünden kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın ilk taksidini ödemediğini duyurdu. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:14
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında FCSB kulübünden kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için kasım ayında ödemesi gereken ilk taksidi ödemediğini iddia etti.

GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

Rumen basınından ProSport'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türklerle FIFA'ya girmek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar. Sarı kırmızılılar kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksidi olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

Haberin detayında ise Galatasaray'ın 10 Kasım 2021'de 700 bin Euro, 10 Mart 2022'de 750 bin Euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin Euro ve 10 Ocak 2023'te 1.15 milyon Euro ödemesi gerektiği yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

15 MAÇ MADDESİ

Bu ücretlerin dışında Morutan'ın Galatasaray'da 15 resmi maça çıktığı için 600 bin Euro daha ücret alması gerektiği belirtildi.

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