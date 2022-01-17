GALATASARAY HABERİ: Bomba Morutan iddiası! "Galatasaray ilk taksiti ödemedi" (GS spor haberi)

Süper Lig 'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında FCSB kulübünden kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Rumen basınından ProSport'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türklerle FIFA'ya girmek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar. Sarı kırmızılılar kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksidi olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullandı.