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Teknik ekip tamam

Torrent'in ateknik ekibi belli oldu. Florya'da 3 kişilik ekibiyle işe başlayan Torrent'in yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris oldu. Atletik performans uzmanı Julian Jimenez de sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor. Ricard Segarra'nun da kaleci antrenörlüğüne getirildiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Teknik ekip tamam
Torrent'in ateknik ekibi belli oldu. Florya'da 3 kişilik ekibiyle işe başlayan Torrent'in yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris oldu. Atletik performans uzmanı Julian Jimenez de sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor. Ricard Segarra'nun da kaleci antrenörlüğüne getirildiği öğrenildi.
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