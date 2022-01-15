Teknik ekip tamam

Torrent'in ateknik ekibi belli oldu. Florya'da 3 kişilik ekibiyle işe başlayan Torrent'in yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris oldu. Atletik performans uzmanı Julian Jimenez de sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor. Ricard Segarra'nun da kaleci antrenörlüğüne getirildiği öğrenildi.
Torrent'in ateknik ekibi belli oldu. Florya'da 3 kişilik ekibiyle işe başlayan Torrent'in yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris oldu. Atletik performans uzmanı Julian Jimenez de sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor. Ricard Segarra'nun da kaleci antrenörlüğüne getirildiği öğrenildi.