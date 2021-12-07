GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Romanya basınında yıldız futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulunduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in bu ücreti ödeyerek transferi gerçekleştireceği iddia edildi.

TANASE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Transferin gözdesi Tanase yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri iddiaları var ama ben şuan kalan 3 maça odaklanmış durumdayım. Şuan buradayım. Yakında neler olacağını göreceğiz" dedi.