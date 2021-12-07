GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan arkasında kalarak zirve yarışından uzaklaştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.
Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan arkasında kalarak zirve yarışından uzaklaştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in, alınan sonuçlar sonrası sezon başında oluşturduğu genç takıma takviyeler istediği ve ligin ikinci yarısında daha iddialı hale gelmeyi planladığı belirtildi.
Bu doğrultuda izleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği oyuncuları tek tek inceleyen Galatasaray, Florin Tanase için temaslara başlamıştı.
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Romanya basınında yıldız futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulunduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in bu ücreti ödeyerek transferi gerçekleştireceği iddia edildi.
TANASE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Transferin gözdesi Tanase yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri iddiaları var ama ben şuan kalan 3 maça odaklanmış durumdayım. Şuan buradayım. Yakında neler olacağını göreceğiz" dedi.