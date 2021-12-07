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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Avrupa'da yüzü gülen Süper Lig'de ise kayıplar yaşayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki Florin Tanase için devreye girmişti. Romanya basınında yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte transferde son gelişmeler... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 12:55 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 12:56
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan arkasında kalarak zirve yarışından uzaklaştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Teknik Direktör Fatih Terim'in, alınan sonuçlar sonrası sezon başında oluşturduğu genç takıma takviyeler istediği ve ligin ikinci yarısında daha iddialı hale gelmeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Bu doğrultuda izleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği oyuncuları tek tek inceleyen Galatasaray, Florin Tanase için temaslara başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

Romanya basınında yıldız futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulunduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in bu ücreti ödeyerek transferi gerçekleştireceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Florin Tanase'nin yeni adresi...

TANASE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Transferin gözdesi Tanase yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri iddiaları var ama ben şuan kalan 3 maça odaklanmış durumdayım. Şuan buradayım. Yakında neler olacağını göreceğiz" dedi.

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