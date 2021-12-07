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Aslıhan Doğan'ın doğum gününde Arda Turan'dan jest!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Konuklar arasında yer alan Mustafa Ceceli, piyanonun başına geçip eğlenceli şarkılar seslendirdi. Aslıhan Hanım, beline doladığı mücevheriyle dikkat çekti. Arda Turan, eşine “Bana ve çocuklarıma hayallerimizi yaşattığın için teşekkürler sevgilim” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 11:02
Aslıhan Doğan'ın doğum gününde Arda Turan'dan jest!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yeni yaşına yakın dostlarının düzenlediği bir partiyle girdi.

Mustafa Ceceli'nin piyanosuyla eşlik ettiği, Turan'ın gitar çalıp şarkılar söylediği doğum günü partisinde; ünlü futbolcu ve Galatasaray için de tezahüratlar yapıldı.

İki çocuk annesi Aslıhan Doğan Turan, gecede Raissa&Vanessa imzalı elbisesi, beline doladığı ve boynuna taktığı mücevherlerle dikkat çekti. Parti, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Arda Turan sosyal medya hesabında ise 'Ben ve çocuklarıma hayallerimizi yaşattığın için teşekkürler sevgilim... Nice senelere! Laliplilerin annesi' notunu paylaştı.


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