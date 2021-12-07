Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Lazio maçı öncesi, İtalyan ekibinin yıldızı Mattia Zaccagni açıklamalarda bulundu.
Mattia Zaccagni, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, Galatasaray'ı mağlup ederek son 16'ya adlarını yazdırmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...
"İlk yarıda kendimi çok iyi hissettim (Sampdoria maçına dair). Çok iyi futbol oynadık ve 3 gol attık. Taraftara, güçlü bir sinyal vermemiz gerekiyordu. Bundan sonraki maçlarımızda da aynı ruhta oynayacağız.