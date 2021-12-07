Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçını kazanarak adımızı son 16'ya yazdırmak istiyoruz. Enerjimizi toplamalıyız ve maça çok iyi hazırlanmalıyız. Ben hazırım, olduğum yerde mutluyum. Sampdoria maçında, soyunma odasında çok iyi bir hava vardı. Bu hava, Galatasaray maçı öncesi de önemliydi.