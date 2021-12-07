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Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lazio deplasmanına konuk olacak. Bu önemli müsabaka öncesi Lazio cephesinde, flaş bir açıklama geldi. Lazio'nun İtalyan orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, basına verdiği demeçte, Galatasaray'ı mağlup ederek son 16'ya kalmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 12:55
Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Lazio maçı öncesi, İtalyan ekibinin yıldızı Mattia Zaccagni açıklamalarda bulundu.

Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

Mattia Zaccagni, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, Galatasaray'ı mağlup ederek son 16'ya adlarını yazdırmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

"İlk yarıda kendimi çok iyi hissettim (Sampdoria maçına dair). Çok iyi futbol oynadık ve 3 gol attık. Taraftara, güçlü bir sinyal vermemiz gerekiyordu. Bundan sonraki maçlarımızda da aynı ruhta oynayacağız.

Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray maçını kazanarak adımızı son 16'ya yazdırmak istiyoruz. Enerjimizi toplamalıyız ve maça çok iyi hazırlanmalıyız. Ben hazırım, olduğum yerde mutluyum. Sampdoria maçında, soyunma odasında çok iyi bir hava vardı. Bu hava, Galatasaray maçı öncesi de önemliydi.

Lazio - Galatasaray maçı öncesi Mattia Zaccagni'den flaş sözler! "Onları yenip..."

Takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi durumda, burada olmaktan mutluyum."

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