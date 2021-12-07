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GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden birinin de Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi olduğu ifade edilmişti. Romanya basınında yer alan haberde Fransız ekibi Lyon'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen Hagi için istenen rakam duyuruldu. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 11:13
GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

İskoç temsilcisi Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde sarı-kırmızılıları favori gösteriyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla'nın da yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

İSTENEN RAKAM AÇIKLANDI

Romanya basınında yer alan haberde Ianis Hagi için istenen rakam açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

Fransız ekibi Lyon yetkilileri tarafından yakından takip edilen Rumen futbolcu için 18 milyon Euro talep edildiği iddia edildi.

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