GALATASARAY HABERLERİ: Ianis Hagi için istenen rakam belli oldu

Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.
Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.
İskoç temsilcisi Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde sarı-kırmızılıları favori gösteriyordu.
Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla'nın da yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edilmişti.
İSTENEN RAKAM AÇIKLANDI
Romanya basınında yer alan haberde Ianis Hagi için istenen rakam açıklandı.
Fransız ekibi Lyon yetkilileri tarafından yakından takip edilen Rumen futbolcu için 18 milyon Euro talep edildiği iddia edildi.