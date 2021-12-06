HaberlerGalatasarayGALATASARAY TRANSFER HABERİ: Andrei Ivan'dan G.Saray açıklaması! "Gurur duyarım" (GS spor haberi)
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Andrei Ivan'dan G.Saray açıklaması! "Gurur duyarım" (GS spor haberi)
Sık sık adı Galatasaray'la anılan Andrei Ivan, takımı Criavo'nun Romanya Kupası'nda yarı finale yükselmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Ivan, Galatasaray'ın kendisini istediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Gurur duyarım" diye konuştu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sık sık adı Galatasaray'la anılan Andrei İvan, takımı Criavo'nun Romanya Kupası'nda yarı finale yükselmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Kupayı almak istediklerini belirten 24 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın kendisini istediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Gurur duyarım" diye konuştu. Krasnodar ile Rapid Wien'de oynayan ve 2 sezon önce Criavo'ya geri dönen futbolcu, şimdi yeni bir çıkış arıyor. Ivan, Kerem satılırsa güçlü bir şekilde gündeme gelecek.