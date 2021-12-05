Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim aranıyor! Toplam kayıp 44 puan

Galatasaray'da Fatih Terim aranıyor! Toplam kayıp 44 puan

Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Cimbom, cezası nedeniyle takımını yönetemeyen Fatih Terim'in yokluğunda geçen haftadan sonra yine puan bıraktı. İmparator’un cezalı olduğu maçlardaki toplam kayıp ise 44’e ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim aranıyor! Toplam kayıp 44 puan

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan ve toplamda 6 maç ceza alan Fatih Terim, mücadeleyi dün yine tribünden takip etti. Geçtiğimiz hafta İmpataror'un cezalı olduğu ilk maçta Yeni Malatya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray, evinde Altay'a da diş geçiremedi. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın kenarda olduğu maçta sarı-kırmızılılar, iki kez öne geçti fakat 2 puan bıraktı.

28 ARALIK'TA DÖNECEK

Terim'siz üst üste ikinci kez kayıp yaşanmış oldu. Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda G.Saray'ın durumu ise hiç de parlak gözükmüyor. Usta hocanın saha kenarında yer almadığı 33 Süper Lig maçına çıkan G.Saray, sadece 14 galibiyet elde etti. Beraberlik sayısı ise 13'e ulaştı. 6 yenilgi alan sarı-kırmızılıların kaybı ise 44 oldu. Terim, 28 Aralık'ta Denizlispor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya dönecek.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray - Altay maçından sonra Erman Toroğlu’ndan flaş Cüneyt Çakır yorumu! “Bu ayıptır, terbiyesizliktir”
Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor