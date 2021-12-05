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SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a eleştiri! "Böyle penaltı olmaz"

Spor haberi... Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında ağıradığı Altay ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın bazı kararları eleştirilere neden olmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmaya dair bir yazı kaleme alırken, hakem Cüneyt Çakır'a da eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a eleştiri! "Böyle penaltı olmaz"

Tıpkı Beşiktaş gibi dün de Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım daha geri gitti. Galatasaray kazanmayı hak etti mi? Tabii ki etmedi. Kerem dahil, kimse ne yaptığını bilmiyor. Altay'ın attığı ilk gol de Galatasaray ceza alanı içinde 5 Altaylı var. Slalom yapıp gol atıyor. Halil beraberliği sağlıyor, ikinci yarıda sonradan giren Diagne tam üç puan getiren golü attı diyecektik ki sahneye VAR hakemi ve Cüneyt Çakır çıktı... Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir penaltı yok. Zaten olmadığı nereden belli, Cüneyt Çakır, VAR başında en az 2 dakika mikroskobip araştırma yaptı sonra da penaltı noktasını gösterdi. Çok yazık. Yarım metreden vurulan kafa Berkan'ın önce göğsüne sonra koluna çarpıyor. Kasıt yok. Vücuttan sekme var ve mesafe çok yakın. Eğer bu penaltıysa konuşulan ve anlatılanların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum.

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