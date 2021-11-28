Haberler Galatasaray 3 futbolcu sınırda

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da bugün oynanacak olan, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
3 futbolcu sınırda
Galatasaray'da bugün oynanacak olan, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.
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