3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da bugün oynanacak olan, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.
Galatasaray'da bugün oynanacak olan, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.