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TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Spor haberi... Kariyerini Serie B ekibi Parma'da sürdüren Rumen futbolcu Dennis Man için Galatasaray'ın ısrarı sürüyor. İddiaya göre; 23 yaşındaki sağ kanadın menajeri Marsilya maçını davetli olarak izlediği öğrenildi. Man bu sezon Parma'da 8 maça çıkarken 2 kez fileleri sarstı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:08
TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir süre kalmışken transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sezon başında olduğu gibi genç oyunculara öncelik veriyor.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi."

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

"Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o" dedi.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

"Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Sarı-Kırmızılılar'ın bu isim için ısrarının sürdüğü öğrenilirken, flaş bir iddia da ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Buna göre; Dennis Man'ın menajeri Giovanni Becali İstanbul'a gelerek Marsilya maçını davetli olarak izledi.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man Romanya ekibi Parma'da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Bu sezon Parma forması altında ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu; kariyeri boyunca ise 199 maça çıkarken 68 gol 34 asist kaydetti.

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