TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray transferi ocakta bitiriyor

Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir süre kalmışken transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sezon başında olduğu gibi genç oyunculara öncelik veriyor.
Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi."
"Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o" dedi.