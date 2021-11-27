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GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan Gedson Fernandes'e transfer çağrısı! "Gel kardeşim"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'e çağrıda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:11
GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan Gedson Fernandes'e transfer çağrısı! "Gel kardeşim"

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray'ı unutamıyor. Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiraladığı genç orta saha gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan Gedson Fernandes'e transfer çağrısı! "Gel kardeşim"

Aslan'ın sezon başında yeniden kiralamak için girişimde bulunduğu Fernandes, kulübünün vetosuyla sarı-kırmızılı takıma gelememişti. Yarım kalan sevda Gedson Fernandes, aklından Galatasaray'ı çıkaramıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan Gedson Fernandes'e transfer çağrısı! "Gel kardeşim"

Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Marsilya zaferi sonrası eski takım arkadaşlarını Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu.

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