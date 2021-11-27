Tanase yeni lider olur

Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray'a Florin Tanase'yi önerdi. Steaua Bükreş'te oynayan 26 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Dragomir, "Tanase Romanya'nın en iyi futbolcusu. Bazı istisnai niteliklere sahip. Türkiye'ye giderse lider olur. Fiyatı 3 milyon euro bile değil" dedi.
Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray'a Florin Tanase'yi önerdi. Steaua Bükreş'te oynayan 26 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Dragomir, "Tanase Romanya'nın en iyi futbolcusu. Bazı istisnai niteliklere sahip. Türkiye'ye giderse lider olur. Fiyatı 3 milyon euro bile değil" dedi.