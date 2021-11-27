Cicaldau Atalanta’ya

Mostafa Mohamed'i izlemesi için GalatasarayMarsilya maçına scout gönderen İtalyan temsilcisi Atalanta, başka bir ismi listesine aldı. 50 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atıp 1 golü hazırlayan Alexandru Cicaldau'ya İtalyan kulübü yetkilileri tam not verdi. Rumen yıldız bu sezon 4. golüne ulaştı.
Mostafa Mohamed'i izlemesi için GalatasarayMarsilya maçına scout gönderen İtalyan temsilcisi Atalanta, başka bir ismi listesine aldı. 50 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atıp 1 golü hazırlayan Alexandru Cicaldau'ya İtalyan kulübü yetkilileri tam not verdi. Rumen yıldız bu sezon 4. golüne ulaştı.