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Cicaldau Atalanta’ya

Mostafa Mohamed'i izlemesi için GalatasarayMarsilya maçına scout gönderen İtalyan temsilcisi Atalanta, başka bir ismi listesine aldı. 50 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atıp 1 golü hazırlayan Alexandru Cicaldau'ya İtalyan kulübü yetkilileri tam not verdi. Rumen yıldız bu sezon 4. golüne ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Cicaldau Atalanta’ya
Mostafa Mohamed'i izlemesi için GalatasarayMarsilya maçına scout gönderen İtalyan temsilcisi Atalanta, başka bir ismi listesine aldı. 50 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atıp 1 golü hazırlayan Alexandru Cicaldau'ya İtalyan kulübü yetkilileri tam not verdi. Rumen yıldız bu sezon 4. golüne ulaştı.
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