Aktürkoğlu parmak ısırtıyor

Geçen sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesine çıktı. Bu yıl ilk 11'e yerleşen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla henüz kasım ayı bitmeden 24. karşılaşmasını oynadı. Marsilya maçında Feghouli'ye 'al da at' asisti yapan Kerem, toplamda 6 gol, 5 asistle takımını sırtlıyor. Milli takımda da 8 maça çıkan genç futbolcu 8 maçta 3 kez fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Geçen sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesine çıktı. Bu yıl ilk 11'e yerleşen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla henüz kasım ayı bitmeden 24. karşılaşmasını oynadı. Marsilya maçında Feghouli'ye 'al da at' asisti yapan Kerem, toplamda 6 gol, 5 asistle takımını sırtlıyor. Milli takımda da 8 maça çıkan genç futbolcu 8 maçta 3 kez fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.