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Aktürkoğlu parmak ısırtıyor

Geçen sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesine çıktı. Bu yıl ilk 11'e yerleşen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla henüz kasım ayı bitmeden 24. karşılaşmasını oynadı. Marsilya maçında Feghouli'ye 'al da at' asisti yapan Kerem, toplamda 6 gol, 5 asistle takımını sırtlıyor. Milli takımda da 8 maça çıkan genç futbolcu 8 maçta 3 kez fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Aktürkoğlu parmak ısırtıyor
Geçen sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesine çıktı. Bu yıl ilk 11'e yerleşen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla henüz kasım ayı bitmeden 24. karşılaşmasını oynadı. Marsilya maçında Feghouli'ye 'al da at' asisti yapan Kerem, toplamda 6 gol, 5 asistle takımını sırtlıyor. Milli takımda da 8 maça çıkan genç futbolcu 8 maçta 3 kez fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
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