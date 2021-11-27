Dennis için fırsat aranıyor

Kariyerini Serie B ekibi Parma'da sürdüren Rumen futbolcu Dennis Man için Galatasaray'ın ısrarı sürüyor. İddiaya göre; 23 yaşındaki sağ kanadın menajeri Marsilya maçını davetli olarak izledi. Man bu sezon Parma'da 8 maça çıkarken 2 kez fileleri sarstı.
Kariyerini Serie B ekibi Parma'da sürdüren Rumen futbolcu Dennis Man için Galatasaray'ın ısrarı sürüyor. İddiaya göre; 23 yaşındaki sağ kanadın menajeri Marsilya maçını davetli olarak izledi. Man bu sezon Parma'da 8 maça çıkarken 2 kez fileleri sarstı.