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Ryan Babel 12’den vurdu

Marsilya maçında 4. golü atan Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı takımda ağları havalandıran 12. oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu sezon Diagne, Mohamed, Halil, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Van Aanholt, Luyindama ve Boey'den sonra gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Ryan Babel 12’den vurdu
Marsilya maçında 4. golü atan Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı takımda ağları havalandıran 12. oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu sezon Diagne, Mohamed, Halil, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Van Aanholt, Luyindama ve Boey'den sonra gol sevinci yaşadı.
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