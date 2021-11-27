Ryan Babel 12’den vurdu

Marsilya maçında 4. golü atan Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı takımda ağları havalandıran 12. oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu sezon Diagne, Mohamed, Halil, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Van Aanholt, Luyindama ve Boey'den sonra gol sevinci yaşadı.
Marsilya maçında 4. golü atan Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı takımda ağları havalandıran 12. oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu sezon Diagne, Mohamed, Halil, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Van Aanholt, Luyindama ve Boey'den sonra gol sevinci yaşadı.