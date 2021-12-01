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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Çalışmalara başladı (GS spor haberi)

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui heyecanı yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, ABD’deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui'nin İstanbul’a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladığını açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 19:58
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Çalışmalara başladı (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde 4 gruba ayrılan futbolcular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun oynadı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibiyle çalışmalara başladı.

Arda Turan ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Galatasaray, sabah yapacağı antrenmanla Altay karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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