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Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? En ucuz derbi bilet fiyatı ne kadar?

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi stattan takip etmek isteyen milyonlarca Galatasaray taraftarı, maç biletlerinin satışa çıkmasını bekliyor. Peki, GS-FB maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? En ucuz bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:54
Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? En ucuz derbi bilet fiyatı ne kadar?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide birbirlerine rakip olacak. 21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki GS-FB maçı derbi biletleri ne zaman satışa sunulacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletlerinin bugün veya yarın satışa sunulması bekleniyor. Derbi maçı bilet fiyatlarının belli olmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak.

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