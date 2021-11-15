Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? En ucuz derbi bilet fiyatı ne kadar?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide birbirlerine rakip olacak. 21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki GS-FB maçı derbi biletleri ne zaman satışa sunulacak?
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletlerinin bugün veya yarın satışa sunulması bekleniyor. Derbi maçı bilet fiyatlarının belli olmasının ardından haberimiz güncellenecektir.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak.