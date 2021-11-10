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Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşma sonrası en çok tartışılan konulardan biri Mostafa Mohamed olmuştu... Mısırlı golcü takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçmiş ve kritik bir penaltı vuruşunu skora çevirememişti. Yıldız golcü için sözleşme belirsizliği sürerken, yönetimden oyuncu için ilginç bir teşhis geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:45
Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in şifresi çözüldü. Beşiktaş maçında birinci penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçen ve kaçıran, Lokomotiv Moskova maçında ise net pozisyonda takım arkadaşına pas vermeyen Mısırlı golcüyle ile ilgili teşhis konuldu: Golcü bencilliği...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ
Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibine göre Mohamed "Bir gol atarsam açılırım" diye bunları yapıyor. Bu durumu "golcü bencilliği" olarak tanımlayan sarı-kırmızılı teknik ekip genç futbolcunun psikolojisini bu şekilde tanımlıyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR
Oyuncunun kendisini göstermek ve kabul ettirmek için böyle davrandığı düşünülüyor. Galatasaray'da Mostafa Mohamed Karagümrük maçında beraberliği getiren golü atarken bu sezon inişli çıkışlı bir görüntü sergiliyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

8 MAÇA YEDEK BAŞLADI
23 yaşındaki oyuncu ligde 12 hafta sonunda 3 maça ilk 11'de çıkarken, 8 karşılaşmada ise sonradan oyuna girdi. Mostafa Mohamed; Çaykur Rize (2), Konya ve Karagümrük karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

SON 6 MAÇTA 4 GOL SESİ
Sezona istediği gibi başlayamayan Mostafa Mohamed özellikle son 6 maçta 4 gol atarak dikkat çekti. Her ne kadar Beşiktaş maçında penaltı kaçırsa da Mısırlı yıldızın yukarıya doğru giden performans grafiği gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

Galatasaray formasıyla geçen sezondan bu yana toplamda 37 resmi maça çıkıp 13 gol kaydeden Mısırlı futbolcu, istikrar yakalamak istiyor. Avrupa sahnesinde de gol ya da goller atmak isteyen genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeye çaba sarfediyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

MİLLİ GURUR
Sezon başından bu yana Fatih Terim'in çok güvendiği iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, milli bir gurur yaşattı. İki genç yıldızın da A Milli Takım seviyesine çıkması Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Fatih Terim'in zor anlarda bile şans vermekten çekinmediği Kerem ve Barış Alper kariyerlerinde önemli başarı elde etmiş oldu.

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