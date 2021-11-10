Galatasaray'da Mostafa Mohamed teşhisi: Bencillik!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in şifresi çözüldü. Beşiktaş maçında birinci penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçen ve kaçıran, Lokomotiv Moskova maçında ise net pozisyonda takım arkadaşına pas vermeyen Mısırlı golcüyle ile ilgili teşhis konuldu: Golcü bencilliği...

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibine göre Mohamed "Bir gol atarsam açılırım" diye bunları yapıyor. Bu durumu "golcü bencilliği" olarak tanımlayan sarı-kırmızılı teknik ekip genç futbolcunun psikolojisini bu şekilde tanımlıyor.