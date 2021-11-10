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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da karar verildi! Mostafa Mohamed...

Galatasaray, geçen sezon Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed için kararını verdi. Mısırlı futbolcu için 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanacak olan yönetim, bu müjdeyi yıldız golcüye Karagümrük maçı öncesi verdi. Haber sonrası rahatlayan ve keyfi yerine gelen Mohamed de attığı golle Cimbom'u yenilgiden kurtardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da karar verildi! Mostafa Mohamed...

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın 12. transferi belli oldu: Mostafa Mohamed... Sarı-kırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanmaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da karar verildi! Mostafa Mohamed...

Sabah'ın haberine göre; Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Florya'da yaptığı toplantıda transfer kararı çıkınca harekete geçildi. Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da karar verildi! Mostafa Mohamed...

Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken "Bonservisini alıyoruz. Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50 metre geriye koşup Pesic'in golüne engel oldu.

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