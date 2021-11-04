Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı CANLI ŞİFRESİZ izle! Galatasaray UEFA maçı nasıl izlenir? CBC Sport yayınlayacak mı? GS maçı şifresiz yayınlayan kanallar listesi...

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UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte o liste...





