Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor.

3 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlikle lider konumda bulunan Sarı-Kırmızılılar namağlup unvanını korumak isterken, grupta son sırada bulunan Lokomotiv Moskova'da 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.45'te çalan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖNÜ NOTLAR

6. RANDEVU

Bu karşılaşma öncesinde, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

RUSLARLA 11 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 3 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 298. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 91. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 90 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 122 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 9 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Rusya'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti