Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye rest ve Beşiktaş'a cevap!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı açıklamalarında, TFF'nin seyirci kararı ve Beşiktaş ile yaşanılan polemiğe dair konuştu.



İşte o sözler...



"Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyircili oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız.



"BAZI ÇAKAL ARKADAŞLAR AHKAM KESMİŞ..."

Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez.

Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray adına resmi olarak konuşan kişi Sayın Remzi Sanver'dir. Remzi Sanver'in ağzından çıkan her söz benim ağzımdan çıkmış demektir. Benim veya Remzi Bey'in sözleri kulübümüzün resmi açıklamalarıdır.

Diğer camialar anlamakta zorlamakta güçlük çekebilirler. Galatasaray farklı fikirlerden beslenen, o fikirlerden doğruyu bulan bir kurumdur.

BEŞİKTAŞ'A CEVAP: "HERKESİN KENDİ CAMİASIYLA İLGİLENMESİ GEREKİR!"

Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir.



"KİMSE HADDİNİ AŞMASIN!"

Benim yöneticimin ne yapması gerektiği konusunda fikir belirtmek kimsenin haddi değildir. Kimse haddini aşmasın. Bizim nezaketimiz, tevazuumuz yanlış anlaşılmasın.



Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır.



Beşiktaş'ın paylaşımını görünce üzüldüm. Beşiktaş derbisinden sonra biz de konuşabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ettik, haklı galibiyet dedik. Hatta tepki gördük. Göreve gelirken geçmiş alışkanlıklara teslim olmayacağız demiştim. O paylaşımı görünce üzüldüm."