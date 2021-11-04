GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızları görücüye çıkacak!

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımdaki oyunculara ilgiyi arttırdı. Aslan'ın bugün Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma için Avrupa'dan birçok kulübün temsilci gönderdiği öğrenildi. Fransa'dan 2, İtalya, İspanya ve İngiltere'den birer kulübün Galatasaray'dan akreditasyon talebinde bulunduğu öğrenildi.

Karşılaşmayı stadyumdan takip edecek olan temsilcilerin, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu başta Cicaldau, Morutan ve Berkan gibi bu sezon üst düzey performans sergileyen genç isimleri izleyeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.