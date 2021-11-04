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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızları görücüye çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da genç yıldızlar da görücüye çıkacak. Sarı-kırmızılılarda bu sezon sergiledikleri performanslarla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Morutan ve Berkan Kutlu'yu izlemek için Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan menajerlerin NEF Stadyumu'nda olacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızları görücüye çıkacak!

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımdaki oyunculara ilgiyi arttırdı. Aslan'ın bugün Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma için Avrupa'dan birçok kulübün temsilci gönderdiği öğrenildi. Fransa'dan 2, İtalya, İspanya ve İngiltere'den birer kulübün Galatasaray'dan akreditasyon talebinde bulunduğu öğrenildi.

Karşılaşmayı stadyumdan takip edecek olan temsilcilerin, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu başta Cicaldau, Morutan ve Berkan gibi bu sezon üst düzey performans sergileyen genç isimleri izleyeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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