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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Galatasaray, UEFA Avrupa Avrupa Ligi grup aşamasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Rus basınına konuşan golcü futbolcu Roman Pavlyuchenko, favorisinin Galatasaray olduğunu açıkladı. Roman Pavlyuchenko konuşmasında, "İstanbul'da Rusların puan alması çok zor olacak ve Türkler, rahatlıkla puan alacak." dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 11:29
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında, Galatasaray Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Maç öncesi Rus golcü Roman Pavlyuchenko, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

39 yaşındaki eski golcü yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

"Galatasaray, Avrupa kupalarına iyi başladı. Kendi liglerinde pek iyi değiller ama Avrupa Ligi'nde kendilerinden çok emin ve etkili oynuyorlar. Türk kulübünün futbolcuları, rakiplerinin ataklarını çok pragmatik bir şekilde ekarte ederken, aynı zamanda savunma hatlarını çok iyi tutuyorlar. 3 maçta hiç gol yemediler.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Bugün Galatasaray için zor bir maç olacağını düşünüyorum ama evlerinde, gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak için 3 puanı almak isteyecekler. Türkiye, hiçbir rakip için kolay değil. Ben tam tersini istesem de Lokomotiv'in kazanabileceğine inanmıyorum.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Lokomotiv, alınan sonuçlardan memnun değil ve Moskova'nın 4'lü savunması birbirine yabancı gibi oynuyor. Ayrıca, Türkiye'de oynamanın ne kadar zor olduğunu, tribünlerin nasıl baskı kurduğunu herkes biliyor. İstanbul'da Rusların puan alması çok zor olacak ve bana öyle geliyor ki Türkler, 3 puanı alacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Moskova, Avrupa'da pek iyi değil. Çok fazla sakat oyuncuları var. Tahminin şu ki, Galatasaray bir zafer elde edecek."

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Moskova, Avrupa'da pek iyi değil. Çok fazla sakat oyuncuları var. Tahminin şu ki, Galatasaray bir zafer elde edecek."

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