Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Bugün Galatasaray için zor bir maç olacağını düşünüyorum ama evlerinde, gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak için 3 puanı almak isteyecekler. Türkiye, hiçbir rakip için kolay değil. Ben tam tersini istesem de Lokomotiv'in kazanabileceğine inanmıyorum.

Lokomotiv, alınan sonuçlardan memnun değil ve Moskova'nın 4'lü savunması birbirine yabancı gibi oynuyor. Ayrıca, Türkiye'de oynamanın ne kadar zor olduğunu, tribünlerin nasıl baskı kurduğunu herkes biliyor. İstanbul'da Rusların puan alması çok zor olacak ve bana öyle geliyor ki Türkler, 3 puanı alacak.