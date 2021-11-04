Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Roman Pavlyuchenko konuştu! "Türkler kazanacak"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında, Galatasaray Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Maç öncesi Rus golcü Roman Pavlyuchenko, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında, Galatasaray Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Maç öncesi Rus golcü Roman Pavlyuchenko, önemli değerlendirmelerde bulundu.
39 yaşındaki eski golcü yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Galatasaray, Avrupa kupalarına iyi başladı. Kendi liglerinde pek iyi değiller ama Avrupa Ligi'nde kendilerinden çok emin ve etkili oynuyorlar. Türk kulübünün futbolcuları, rakiplerinin ataklarını çok pragmatik bir şekilde ekarte ederken, aynı zamanda savunma hatlarını çok iyi tutuyorlar. 3 maçta hiç gol yemediler.
Bugün Galatasaray için zor bir maç olacağını düşünüyorum ama evlerinde, gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak için 3 puanı almak isteyecekler. Türkiye, hiçbir rakip için kolay değil. Ben tam tersini istesem de Lokomotiv'in kazanabileceğine inanmıyorum.
Lokomotiv, alınan sonuçlardan memnun değil ve Moskova'nın 4'lü savunması birbirine yabancı gibi oynuyor. Ayrıca, Türkiye'de oynamanın ne kadar zor olduğunu, tribünlerin nasıl baskı kurduğunu herkes biliyor. İstanbul'da Rusların puan alması çok zor olacak ve bana öyle geliyor ki Türkler, 3 puanı alacak.
Moskova, Avrupa'da pek iyi değil. Çok fazla sakat oyuncuları var. Tahminin şu ki, Galatasaray bir zafer elde edecek."
Moskova, Avrupa'da pek iyi değil. Çok fazla sakat oyuncuları var. Tahminin şu ki, Galatasaray bir zafer elde edecek."