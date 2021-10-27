GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dünya devi Berkan Kutlu'nun peşinde

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'ya talipler artıyor... Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana istikrarlı bir şekilde performansını artıran 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusuna Borussia Dortmund'un ardından Inter de talip oldu.

İtalyan haber sitesi Calciomercatonews.com'da yer alan habere göre; Berkan Kutlu, Inter CEO'su Beppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio'dan büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

G.SARAY DERBİSİNİ İZLEDİLER!

Simone Inzaghi'nin de 5 milyon euro değerindeki Berkan Kutlu'yu çok yakından takip ettiği ve Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbiye scout ekibin göderdiği bellirtildi.

Haberde; Kutlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'nın, aynı zamanda Merih Demiral'ın da menajeri olduğu ifade edildi ve İsviçre doğumlu oyuncunun menajerinin İtalya ile mükemmel ilişkilere sahip olduğu için transferde büyük kolaylık sağlayabileceği öne sürüldü.