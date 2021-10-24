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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi öncesi son idmanı taraftara açıldı! Gedson Fernandes sürprizi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray, derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda yönetim, aldığı flaş bir kararla derbi öncesi son idmanı taraftara açmıştı. Stadyumda gerçekleştirilen antrenman kulübün sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Yayını takip edenler arasında sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Gedson Fernandes'in de olması dikkat çekti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 16:54
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi öncesi son idmanı taraftara açıldı! Gedson Fernandes sürprizi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi maçında ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, flaş bir karar alarak takımın derbi maçı öncesi son idmanı NEF Stadyumu'nda gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Statta yapılan idmanı 10 bine yakın taraftar tribünden izledi. Öte yandan kulüp takımın idmanını sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınladı.

Yapılan canlı yayını Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiraladığı ve sezon başında da uzun bir süre yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı ancak alamadığı Gedson Fernandes'in de takip etmesi dikkat çekti.

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