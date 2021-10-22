Zirve aslanı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Galatasaray, Kerem'in tek golüyle kazanmayı başardı. Rusya'daki karşılaşmanın ilk yarısında akıllı bir oyun ortaya koyan sarı- kırmızılılar, rakibini geride karşıladı. Fazla fırsat bulamayan Aslan, rakibine de net gol şansı tanımadı. Maçın ikinci yarısında ise rakip kalede daha etkili olduk. 54'te Nelsson, 55'te ise Babel net fırsatlardan yararlanamadı.



NEFİS ATAK GOLÜ GETİRDİ

82. dakikada nefis bir atak geliştiren Aslan, Morutan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, Lazio ile Marsilya'nın 0-0 berabere kaldığı haftada fırsat tepmedi ve Rusya'dan 7 puanla liderlik koltuğunu koruyarak döndü. Gruptaki üç maçında da gol yemeyen Aslan, 4 Kasım Perşembe günü sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.



DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçına son Konyaspor karşılaşmasından 4 farklı isimle sahaya çıktı. Alpaslan, Morutan, Kerem ve Halil'i yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan, Barış Alper ve Babel'e formayı verdi.



MÜNİH HATASI!

Rusya deplasmanındaki karşılaşmanın öncesinde skorbordda sürpriz bir hata meydana geldi. Central Stadyumu'ndaki skorborda, Galatasaray yerine Bayern Münih'in kadrosu yansıdı. Teknik direktör bölümünde ise Fatih Terim'in yer alması dikkatlerden kaçmadı.



VAR MI BOZULDU?

Maçın ilk yarısında hakem Harald Lechner, iki takımın kaptanları Muslera ve Guilherme 'yi yanına çağırdı. Avusturyalı hakem, iki kaleciye de kulaklığını göstererek bir şeyler söyledi. Lechner'in bu davranışı 'VAR'la bağlantıda sorun var' olarak yorumlandı.