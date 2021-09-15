Haberler Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'e yaptığı transferler ile damfasını vuran Galatasaray, forvet mevkisi için Halil Dervişoğlu'nu kadroya katmış transfer sürecinde ise yoğun uğraş vermişti. Halil Dervişoğlu'nun babası transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:02
Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maç öncesi Muzaffer Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, transfer sürecine dair çarpıcı sözler kullandı. İşte Halil Dervişoğlu'nun babasının açıklamaları...

Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

"RESMEN KAVGA ETTİK!"

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Muzaffer Dervişoğlu şunları söyledi: "Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye'den hem de İtalya ve Almanya'dan daha iyi teklifler almıştı. Ama Galatasaray için resmen kavga ettik."


Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

"ÖNCELİK GALATASARAY'IN"

Sarı-kırmızılıların ön alım hakkına da sahip olduğuna da vurgu yapan Dervişoğlu, "Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray'da olacak" ifadesini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

"FATİH HOCA ÇOK DEĞER VERİYOR"

Oğlu Halil'in mutlu olduğu yerde olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, "İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor" yorumunu yaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI

Geçen sezon da İngiliz ekibinden Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada görev yapmış, 3 gol, 2 asistlik bir istatistik yakalamıştı. A Milli Takımı'nda da 6 kez şans bulan genç santrfor, burada da iki gol atma başarısını gösterdi.

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