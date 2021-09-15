Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

"FATİH HOCA ÇOK DEĞER VERİYOR"

Oğlu Halil'in mutlu olduğu yerde olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, "İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor" yorumunu yaptı.