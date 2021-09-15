Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maç öncesi Muzaffer Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, transfer sürecine dair çarpıcı sözler kullandı. İşte Halil Dervişoğlu'nun babasının açıklamaları...
Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maç öncesi Muzaffer Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, transfer sürecine dair çarpıcı sözler kullandı. İşte Halil Dervişoğlu'nun babasının açıklamaları...
"RESMEN KAVGA ETTİK!"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Muzaffer Dervişoğlu şunları söyledi: "Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye'den hem de İtalya ve Almanya'dan daha iyi teklifler almıştı. Ama Galatasaray için resmen kavga ettik."
"ÖNCELİK GALATASARAY'IN"
Sarı-kırmızılıların ön alım hakkına da sahip olduğuna da vurgu yapan Dervişoğlu, "Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray'da olacak" ifadesini kullandı.
"FATİH HOCA ÇOK DEĞER VERİYOR"
Oğlu Halil'in mutlu olduğu yerde olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, "İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor" yorumunu yaptı.
GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI
Geçen sezon da İngiliz ekibinden Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada görev yapmış, 3 gol, 2 asistlik bir istatistik yakalamıştı. A Milli Takımı'nda da 6 kez şans bulan genç santrfor, burada da iki gol atma başarısını gösterdi.