SON DAKİKA: Gheorghe Hagi'den Morutan ve Cicaldau'ya tavsiye!

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılıların yeni transferleri Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau'nun kendilerini ispat edebilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Farul Constanta'nın Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, vatandaşları Morutan ve Cicaldau ile ilgili, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. Hagi, iki oyuncunun Galatasaray'a transferinde rolünün bulunmadığını da söyledi.

BENİ MORUTAN İLE KIYASLAMAYIN

Rumen teknik adam, Morutan ile kıyaslanmasıyla ilgili bir soruyu, "Öyle bir karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu, sabır biraz. Zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek" şeklinde yanıtladı. İstanbul'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Gheorghe Hagi, "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu" diye görüş belirtti.

HAGİ'DEN ALEX SORUSUNA YANIT

Hagi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yla kıyaslanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 GELECEĞİM

Galatasaray taraftarını çok sevdiğini vurgulayan Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun "Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?" sorusuna gülerek "Yüzde 100" cevabını verdi ve sözlerini tamamladı.