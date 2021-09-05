Galatasaray transferde vites yükseltti! Aliou Dieng için teklif...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği Aliou Dieng'e dair yeni bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Dieng için oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yaptı. Buna göre Cimbom, Dieng için 5.5 milyon euro bonservis önerdi.

EL AHLY'İN CEVABI BELLİ OLDU

Mısır kulübü El Ahly, Dieng için Galatasaray'dan 7-8 milyon dolar arası ücret ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

Bununla beraber Galatasaray ve El Ahly'in görüşmelere devam ettiği kaydedilirken, gelecek Çarşamba günü Türkiye'de transfer sezonunun sona erecek olmasından dolayı sarı kırmızılıların imza attırmak için iletişimi hızlandırdığı kaydedildi.