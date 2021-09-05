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Galatasaray transferde vites yükseltti! Aliou Dieng için teklif...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların orta sahaya bir transfer yapmak istediği bilinirken, uzun süredir Aliou Dieng ismine yoğunlaştığı biliniyordu. Mısır kulübü El Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir haber gündeme geldi. Mısır basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Galatasarayın Aliou Dieng transferi için yeni bir teklif yaptığı ve El Ahly kulübünün, Aliou Dieng transferine dair istediği miktarın ne kadar olduğu okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 20:25
Galatasaray transferde vites yükseltti! Aliou Dieng için teklif...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği Aliou Dieng'e dair yeni bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Dieng için oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yaptı. Buna göre Cimbom, Dieng için 5.5 milyon euro bonservis önerdi.

EL AHLY'İN CEVABI BELLİ OLDU
Mısır kulübü El Ahly, Dieng için Galatasaray'dan 7-8 milyon dolar arası ücret ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

Bununla beraber Galatasaray ve El Ahly'in görüşmelere devam ettiği kaydedilirken, gelecek Çarşamba günü Türkiye'de transfer sezonunun sona erecek olmasından dolayı sarı kırmızılıların imza attırmak için iletişimi hızlandırdığı kaydedildi.

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