Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündemin bir numaralı maddesi Gedson Fernandes... Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. Ayrıca Benfica'nın bonservis beklentisi de belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 19:31
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Galatasaray yaz transfer döenmi süresince Portekizli yıldız için Benfica ile görüşmelerini sürdürdü fakat henüz istediği sonucu alamadı. Galatasaray, transferin son günlerinde Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Portekiz'den Record'un haberine göre Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ısrarı devam ediyor. Habere göre Galatasaray, Çarşamba günü transfer kapanana kadar Gedson Fernandes için yeni teklif yapacak.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gedson'u göndermek istemediği fakat oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Portekiz'den O'jogo'nun haberine göre ise Galatasaray, Benfica'ya Gedson için 10 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Benfica'nın bu teklifi düşünmek istediği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Portekiz ekibi Benfica'nın Gedson Fernandes için 15 milyon Euro talep ettiğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Romano'nun aktardığına göre Benfica yıldız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek.

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