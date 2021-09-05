Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Galatasaray yaz transfer döenmi süresince Portekizli yıldız için Benfica ile görüşmelerini sürdürdü fakat henüz istediği sonucu alamadı. Galatasaray, transferin son günlerinde Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor.

Portekiz'den Record'un haberine göre Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ısrarı devam ediyor. Habere göre Galatasaray, Çarşamba günü transfer kapanana kadar Gedson Fernandes için yeni teklif yapacak.