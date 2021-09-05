Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica'nın beklentisi...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.
Galatasaray yaz transfer döenmi süresince Portekizli yıldız için Benfica ile görüşmelerini sürdürdü fakat henüz istediği sonucu alamadı. Galatasaray, transferin son günlerinde Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor.
Portekiz'den Record'un haberine göre Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ısrarı devam ediyor. Habere göre Galatasaray, Çarşamba günü transfer kapanana kadar Gedson Fernandes için yeni teklif yapacak.
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gedson'u göndermek istemediği fakat oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
Portekiz'den O'jogo'nun haberine göre ise Galatasaray, Benfica'ya Gedson için 10 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Benfica'nın bu teklifi düşünmek istediği aktarıldı.
BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Portekiz ekibi Benfica'nın Gedson Fernandes için 15 milyon Euro talep ettiğini yazdı.
Romano'nun aktardığına göre Benfica yıldız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek.