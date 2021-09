SON DAKİKA: Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray kariyerini noktalayarak İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulüp için bir veda mesajı yayınladı.

Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim."

Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. pic.twitter.com/XzF33alNLW