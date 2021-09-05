SON DAKİKA: Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray kariyerini noktalayarak İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulüp için bir veda mesajı yayınladı.

Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim."