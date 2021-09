Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılması beklenen Falcao'dan dikkat çeken paylaşım!

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. El Tigre (Kaplan) lakaplı Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabından 'şimşek' ve 'kaplan' emojisi paylaşarak dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

RAYO VALLECANO'YA İMZA ATACAK!

Öte yandan ünlü İtalyan gazeteci Fabnzio Romano, Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladı. İtalyan gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Radamel Falcao önümüzdeki saatlerde Rayo Vallecano'ya imza atacak" dedi.

Radamel Falcao will join Rayo Vallecano as free agent in the next hours, confirmed. The agreement has been reached and completed. Official announcement pending. 🐯🇨🇴 #transfers