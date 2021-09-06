SON DAKİKA: Galatasaray'a transferde kötü haber! Jens Cajuste...
Son dakika haberi... Transfer dönemi sona ermeden önce kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, İsveçli futbolcu Jens Cajuste'yi gündemine almıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, genç yıldız adayının kulübü Midtjylland'dan beklenmedik bir yanıt aldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın hedefi Gedson… Son güne kadar yöneticiler Portekizliyi sıkıştıracak. Ancak zaman da daralıyor. Bu yüzden Terim'in istediği ön liberoyu almak için elini çabuk tutmaya çalışıyor. Gündemde olan diğer isim Midtjylland'da oynayan Jens Cajuste… Ancakgenç İsveçli için, '10 milyon euro istendiği' şeklindeki haberler G.Saray'ı zor durumda bıraktı. Gedson'u alamazsa harekete geçmeye düşünen Aslan'ın 23 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü gelen haberler arasında.